Народний клуб «Верес» отримав нового титульного спонсора — ним став ліцензований букмекер betking, що входить до складу King Group. Співпраця, яка офіційно стартувала 1 липня 2025 року, відкриває важливу сторінку для обох сторін — із фокусом на підтримці спорту, розвитку фан-руху та реалізації спільних ініціатив.

Угода передбачає активну присутність бренду betking у житті футбольного клубу — від ігрової форми й атрибутики до цифрових каналів, стадіонної інфраструктури, спільних проєктів із вболівальниками та участі в соціально важливих програмах.

«Співпраця з НК «Верес» — логічний крок у реалізації нашої стратегії підтримки спорту, а також щире бажання підтримати справжній футбольний дух України. «Верес» — єдиний футбольний клуб із Волині, який гідно представляє свій регіон у Прем’єр-лізі, і для нас дуже важливо стояти поруч із командою, що не боїться викликів і бореться за кожен м’яч. Футбол об’єднує людей, дарує емоції та натхнення, і ми хочемо стати частиною цієї історії», — поділився Павло Журило, директор betking.

У рамках угоди логотип betking буде представлений на ігровій формі та екіпіруванні команди, в телетрансляціях, на LED-панелях і табло стадіону, у медіапроєктах, соціальних мережах та фан-активностях клубу. Партнери також планують серію розіграшів, зустрічі з вболівальниками та ініціативи з популяризації культури вболівання.

НК «Верес» своєю чергою відзначає: новий партнер стає повноцінним учасником футбольного процесу — готовим вкладати у майбутнє, будувати довіру та надихати вболівальників на трибунах і за межами стадіону.

«Ми раді досягти угоди про партнерство з компанією, яка поділяє наші цінності і готова інвестувати у розвиток українського футболу. Для нас це стратегічний союз у форматі win-win. Тому ми вдячні партнерам за довіру і раді вітати компанію betking у великій та дружній червоно-чорній родині», — зазначив комерційний директор народного клубу «Верес» Микола Чещевой.

betking — ліцензований букмекер (рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024, отримувач ТОВ «Слотс Ю.Ей.»), який системно підтримує розвиток спорту в Україні. Як один із ключових брендів King Group, betking послідовно розширює свою присутність у футбольному середовищі, укріплюючи партнерства з українськими клубами. Співпраця з НК «Верес» стала ще одним кроком у зміцненні позицій betking як активного учасника спортивної спільноти України.

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ «Слотс Ю.Ей: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

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