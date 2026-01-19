Новий конкурент Довбика двічі забив туринцям у дебютному ж матчі для себе. Відео
Здається, українець більше не зіграє за «вовків»...
близько 1 години тому
У 21-му турі італійської Серії А Рома на виїзді впевнено переграла Торіно.
Уже на 23-й хвилині гості могли виходити вперед: Мален відзначився у своєму першому матчі за римлян, однак взяття воріт скасували через офсайд. Втім, це лише відтермінувало гол дебютанта – на 26-й хвилині Мален таки відкрив рахунок, замкнувши передачу Дібали та принісши Ромі заслужену перевагу.
У другому таймі Рома зіграла прагматично, контролювала темп і довела матч до перемоги. На 72-й хвилині Дібала подвоїв рахунок, закріпивши успіх команди та оформивши результативний матч із голом і асистом. Для Малена ця гра стала дебютною в складі Роми, і тепер він розглядається як прямий конкурент українця Артема Довбика, якому останнім часом активно пророкують можливий відхід із клубу.
Рома набрала 42 очки у турнірній таблиці та відірвалася від Ювентуса (39) у боротьбі за Лігу чемпіонів. Відставання від лідера Інтера складає сім балів.
Серія А, 21-й тур
Торіно – Рома 0:2
Голи: Мален, 26, Дібала, 72
Торіно: Палеарі, Тамез, Ісмаїлі, Коко, Лазаро, Гінейтіс (Касадеї 46), Ілхан (Анжорін 76), Влашич, Абухлаль (Педерсен 33), Нгонг (Нджіє 76), Адамс
Рома: Свілар, Ермосо (Гіларді 23), Манчіні, Ндіка, Ренш (Цімікас 76), Крістанте, М. Коне, Веслі, Лоренцо Пеллегріні (Суле 52), Дібала (Пісіллі 76), Мален (Вас 76)
Попередження: Ісмаїлі 9, Влашич 90 – Манчіні 55