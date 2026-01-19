Сергій Разумовський

У 21-му турі італійської Серії А Рома на виїзді впевнено переграла Торіно.

Уже на 23-й хвилині гості могли виходити вперед: Мален відзначився у своєму першому матчі за римлян, однак взяття воріт скасували через офсайд. Втім, це лише відтермінувало гол дебютанта – на 26-й хвилині Мален таки відкрив рахунок, замкнувши передачу Дібали та принісши Ромі заслужену перевагу.

У другому таймі Рома зіграла прагматично, контролювала темп і довела матч до перемоги. На 72-й хвилині Дібала подвоїв рахунок, закріпивши успіх команди та оформивши результативний матч із голом і асистом. Для Малена ця гра стала дебютною в складі Роми, і тепер він розглядається як прямий конкурент українця Артема Довбика, якому останнім часом активно пророкують можливий відхід із клубу.

Рома набрала 42 очки у турнірній таблиці та відірвалася від Ювентуса (39) у боротьбі за Лігу чемпіонів. Відставання від лідера Інтера складає сім балів.

Серія А, 21-й тур

Торіно – Рома 0:2

Голи: Мален, 26, Дібала, 72

Торіно: Палеарі, Тамез, Ісмаїлі, Коко, Лазаро, Гінейтіс (Касадеї 46), Ілхан (Анжорін 76), Влашич, Абухлаль (Педерсен 33), Нгонг (Нджіє 76), Адамс

Рома: Свілар, Ермосо (Гіларді 23), Манчіні, Ндіка, Ренш (Цімікас 76), Крістанте, М. Коне, Веслі, Лоренцо Пеллегріні (Суле 52), Дібала (Пісіллі 76), Мален (Вас 76)

Попередження: Ісмаїлі 9, Влашич 90 – Манчіні 55