Новий тренер «Брюгге» не включив Соболя навіть до заявки на Суперкубок Бельгії іта виграв трофей
майже 3 роки тому
В матчі за Суперкубок Бельгії «Брюгге» переграв «Гент».
Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч, забитий у кінці першого тайму. Його автором став Сков Ольсен.
«Брюгге» здобув перемогу в матчі. Таким чином, клуб став володарем першого трофея в новому сезоні.
Захисник Едуард Соболь не ввійшов навіть до заявки своєї команди на матч. Ынший українець Роман Безус раніше покинув «Гент».
Суперкубок Бельгії
«Брюгге» – «Гент» 1:0Гол: Сков Ольсен, 39