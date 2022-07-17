Новий тренер «Брюгге» не включив Соболя навіть до заявки на Суперкубок Бельгії іта виграв трофей

майже 3 роки тому

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В матчі за Суперкубок Бельгії «Брюгге» переграв «Гент».

Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч, забитий у кінці першого тайму. Його автором став Сков Ольсен.

«Брюгге» здобув перемогу в матчі. Таким чином, клуб став володарем першого трофея в новому сезоні.

Захисник Едуард Соболь не ввійшов навіть до заявки своєї команди на матч. Ынший українець Роман Безус раніше покинув «Гент».

Суперкубок Бельгії

«Брюгге» – «Гент» 1:0

Гол: Сков Ольсен, 39

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ФутболСуперкубок БельгіїЕдуард СобольБрюгге