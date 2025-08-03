Новий тренер ЛНЗ оцінив дебютний матч із Зорею
Команди поділили очки на старті
близько 2 годин тому
Віталій Пономарьов / Фото - ЛНЗ
Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов підбив підсумки матчу 1 туру УПЛ проти Зорі (0:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.
Звичайно, було багато позитивних моментів, багато було моментів, над якими потрібно працювати. Нема на сьогодні цілісної гри, яку б хотілося бачити, але ще раз кажу: збори та контрольні матчі – це одне, офіційні матчі – зовсім по-іншому. Тому я думаю, що хлопці будуть краще відчувати та розуміти один одного в наступних матчах. І я переконаний в тому, що ми будемо прогресувати від матчу до матчу, - сказав Пономарьов.