Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов в інтерв'ю XSPORT оцінив шанси не повторити долю своїх попередників.

ЛНЗ протягом сезону 2024/25 змінив двох головних тренерів: в першій половині сезону командою керував Андрес Карраско, а в міжсезоння його замінив Роман Григорчук.

ЛНЗ - досить молодий клуб, за плечима якого всього 2 сезони в УПЛ. Клуб йде еволюційним шляхом, коли є можливість спробувати щось нове і побачити, як воно працює в наших реаліях. Кожен футбольний клуб через це проходив і буде проходити. Немає клубів. які цього не оминули. Рано чи пізно, ЛНЗ повинно прийти до свого бачення розвитку клубу. На цьому етапі зараз потрібно будувати фундамент, коли всі ланки в клубі функціонуватимуть, як єдиний організм, починаючи від дітей і до першої команди. Без цього будь-яка стратегія не буде працювати.

В українському футболі було безліч команд, які заходили до елітного дивізіону, вкладали велику кількість грошей, потрапляли в єврокубки, а потім безслідно зникали. Безліч таких прикладів можна навести. Подивіться, скількох талантів виховали у Черкасах (Артем Довбик, Віталій Миколенко, Артем Бондаренко, - прим. XSPORT), але вдома не було можливості сповна себе проявити.Клуб на сьогоднішньому етапі лише будує фундамент, який в довгостроковій перспективі дасть результат. Я в цьому не маю жодних сумнівів.