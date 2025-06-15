Новий тренер ЛНЗ пролив світло на трансферні чутки
Багатьох гравців сватають в Черкаси
близько 2 годин тому
Фото - ЛНЗ (2024/2025)
Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов в інтерв'ю XSPORT пролив світло щодо потенційних трансферів черкаського клубу.
Є футболісти, яких ми хотіли б бачити в команді. Прізвища я не буду зараз називати, але дуже скрупульозно аналізуємо кожного гравця в команді, так само і новачків.Намагатимемось по-максимуму посилити кожну ланку. Багато залежатиме, як проявлять себе хлопці з команди на зборах. Більше конкретики з'явиться безпосередньо на зборах, - сказав Пономарьов.
«ЛНЗ будує довгостроковий проект, який дасть результат». Ексклюзивне інтерв'ю Віталія Пономарьова для XSPORT.ua.