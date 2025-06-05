Новий тренер Роми прилетів до Риму

Екснаставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні прибув до столиці Італії, де незабаром підпише контракт із Ромою.

Журналісти Tuttomercatoweb помітили фахівця в римському аеропорту Ф'юмічіно — звідти він вирушив до тренувальної бази клубу в Тригорії. За інформацією ЗМІ, сторони досягли домовленості про співпрацю, яка розрахована до кінця червня 2028 року.

Після укладання контракту Гасперіні планує зробити перші офіційні заяви у новому статусі через клубні медіа. Потім він зустрінеться з керівництвом, у тому числі з Клаудіо Раньєрі, щоб обговорити стратегію підготовки до наступного сезону.

Перше тренування за участю усієї команди заплановане на 10 липня. Римляни також вирушать на передсезонний збір, але кількість контрольних матчів та суперників поки що не визначено.

Нагадаємо, що в сезоні 2024/25 Ааланта під керівництвом Гасперіні посіла третій рядок у Серії А та здобула путівку до Ліги чемпіонів. Рома завершила п'ятий чемпіонат і представлятиме Італію в Лізі Європи.