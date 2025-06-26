Головний тренер Ворскли Желько Любенович висловився про потенційних новачків в полтавській команді. Його слова наводить «УФ».

Ми вже шукаємо в кожну ланку новачків. І скажу навіть більше - у нас є на перегляді кілька гравців, які особисто мені дуже цікаві. Сподіваюсь, домовимося з ними та підпишемо контракти вже найближчим часом, - розповів Любенович.

Любенович в Україні відомий за виступами у складах Кривбасу, Таврії, Олександрії та Зорі.

Після завершення ігрової кар'єри працював у селекційному відділі Зорі, був асистентом у юнацькій команді, а також тренером у сербських клубах. У листопаді 2023 року очолив Минай. З січня 2025 року був без роботи.

Нагадаємо, що в сезоні-2024/25 Ворскла програла Кудрівці в перехідних матчах і втратила місце в УПЛ, вилетівши в другий за силою дивізіон. Після цього клуб розлучився з Юрієм Максимовим, який до того часу обіймав посаду головного тренера.