Новий тренер «Зорі»: «Для початку сезону є все, щоб домагатися успіху»

Новий тренер «Зорі» Патрік Ван Леувен дав перше інтерв'ю в новій команді. його цитує прес - служба луганчан.

«Зоря» не грає тільки красиво, але і на результат. Це клуб показував останні сезони, щоб добре брати участь в чемпіонаті і єврокубках.

– Спілкувалися з президентом «Зорі»?

– Це був перший діалог. Він хотів спочатку поговорити, а потім ми спілкувалися по футболістам і команді.

– Як буде проходити тренувальний процес на початковому етапі?

– Я тренер, який дивиться все з футболу. Будемо з перших днів грати і через футбол набирати форму, щоб гравці якомога швидше відчули, як грати після 5 - місячної перерви.

– Які сильні сторони «Зорі»?

– Завжди організована, завжди були якісні футболісти, які разом хотіли домагатися успіху. Ми хочемо, щоб команда продовжувала грати в футбол.

Завжди хочемо показувати наш футбол, навіть якщо суперник трохи сильніше. Хочемо використовувати наш план з першої до останньої хвилини.

– Що скажете про умови в Польщі?

– Для початку сезону все є, щоб в подальшому домагатися успіху. Кожен день футболісту потрібно вимагати від себе і тренеру – від футболіста, щоб тренування проходили на 100%