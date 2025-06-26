У третьому турі групи C Клубного чемпіонату світу відбувся матч між Бенфікою та Баварією. Португальська команда сенсаційно обіграла іменитого суперника з мінімальним рахунком 1:0.

Головним героєм зустрічі став український воротар Анатолій Трубін, який відбив чотири небезпечні удари та забезпечив перемогу своїй команді.

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр прокоментував як саму поразку, так і впевнену гру Трубіна.

«Початок першого тайму був не дуже якісним, але у другій половині гри ми побачили зовсім іншу команду на полі. У другому таймі ми багато володіли м'ячем та чудово захищалися.

Звичайно, Трубін сьогодні провів чудовий матч, він добре зіграв і показав, що є сильним голкіпером. У нас були непогані моменти, щоб забити... Але ми допускали багато втрат або забігали в офсайд»,– підсумував Ноєр.