Ноєр відреагував на виступ Трубіна у поєдинку проти Баварії: «Українець провів чудовий матч»
Український голкіпер допоміг Бенфіці здолати німецьку Баварію
близько 2 годин тому
У третьому турі групи C Клубного чемпіонату світу відбувся матч між Бенфікою та Баварією. Португальська команда сенсаційно обіграла іменитого суперника з мінімальним рахунком 1:0.
Головним героєм зустрічі став український воротар Анатолій Трубін, який відбив чотири небезпечні удари та забезпечив перемогу своїй команді.
Голкіпер Баварії Мануель Ноєр прокоментував як саму поразку, так і впевнену гру Трубіна.
«Початок першого тайму був не дуже якісним, але у другій половині гри ми побачили зовсім іншу команду на полі. У другому таймі ми багато володіли м'ячем та чудово захищалися.
Звичайно, Трубін сьогодні провів чудовий матч, він добре зіграв і показав, що є сильним голкіпером. У нас були непогані моменти, щоб забити... Але ми допускали багато втрат або забігали в офсайд»,– підсумував Ноєр.
Нагадаємо, раніше Бенфіка у цій групі зіграла внічию з аргентинським Бока Хуніорс (2:2) та впевнено обіграла Окленд Сіті (6:0). У наступному раунді плей-офф лісабонці зустрінуться з Челсі. Матч відбудеться у суботу, 28 червня, і розпочнеться о 23:00 за київським часом.