Сергій Разумовський

У 19-му турі англійської Прем’єр-ліги Ньюкасл на виїзді переграв Бернлі з рахунком 3:1.

Гості блискавично захопили ініціативу й повели вже на 2-й хвилині завдяки голу Жоелінтона, а на 7-й подвоїли перевагу, коли відзначився Вісса. Бернлі відповів у середині першого тайму – Лоран скоротив відставання, повернувши інтригу в матч. Утім, остаточно зняв питання щодо переможця Ньюкасл уже в компенсований час: Бруно Гімараес забив третій м’яч і зафіксував підсумкові 1:3.

Вест Гем на своєму полі зіграв внічию з Брайтоном – 2:2. Господарі відкрили рахунок на 10-й хвилині після голу Боуена, але Брайтон швидко відігрався, коли Велбек реалізував пенальті; при цьому на 36-й хвилині нападник гостей не зміг забити ще один 11-метровий. Перед перервою Вест Гем знову вийшов уперед – Лукас Пакета впевнено пробив з пенальті. Після відпочинку Брайтон дотиснув до нічиєї: на 61-й хвилині Велтман зрівняв рахунок, і до фінального свистка 2:2 вже не змінилися.

Ньюкасл Юнайтед набрав 26 очок і піднявся лише на десяту позицію. Брайтон (25) – 14-й. Вест Гем (14) і Бернлі (12) залишилися у зоні вильоту.

АПЛ, 19-й тур

Бернлі – Ньюкасл 1:3

Голи: Лоран, 23 – Жоелінтон, 2, Вісса, 7, Бруно Гімараес, 90+3

Вест Гем – Брайтон 2:2

Голи: Боуен, 10, Лукас Пакета, 45+4 (пен.) – Велбек, 32 (пен.), Велтман, 61