Ньюкасл додав упевненості після своєї першої перемоги в сезоні АПЛ – мінімального виграшу над Вулвергемптоном (1:0). Це стало ідеальною підготовкою до одного з найбільших матчів останніх років для клубу. Англійці мають лише одну перемогу в останніх восьми поєдинках ЛЧ (нічиї 3, поразки 4), але вона була здобута саме на «Сент-Джеймс Парк», коли вони обіграли ПСЖ 4:1. До того ж, у восьми останніх домашніх матчах в усіх турнірах команда виграла шість (поразки 2).

Барселона, чинний чемпіон Іспанії, добре розпочала захист титулу – три перемоги та одна нічия у чотирьох турах Ла Ліги. Минулого вікенду каталонці розгромили Валенсію 6:0. Для клубу це вже 30-й поспіль сезон у головному єврокубку, і лише тричі вони програвали у стартових турах (перемоги 20, нічиї 6). Традиційно сильний старт робить Барсу фаворитом цього матчу.

Історія протистоянь

У чотирьох попередніх офіційних зустрічах тричі перемагала Барселона (перемоги 3, поразка 1), зокрема в трьох останніх матчах поспіль. Каталонці також виграли 12 з останніх 16 поєдинків ЛЧ проти англійських клубів (нічиї 2, поразки 2).

Цікаві факти та серії

Лише в одному з останніх семи матчів Ньюкасла обидві команди забивали.

У десяти єврокубкових домашніх матчах «сороки» більше одного гола пропускали лише раз.

Восьми поєдинкам Барси на груповому етапі ЛЧ минулого сезону передувала середня результативність понад п’ять голів.

Барселона забивала після перерви в шести виїзних матчах ЛЧ поспіль.

Ключові гравці та втрати

Новачок Ньюкасла Нік Вольтемаде відзначився дебютним голом у матчі проти Вулвергемптона – лише другим за останні вісім ігор на клубному рівні. У складі Барси Маркус Рашфорд має чудову статистику проти «сорок»: вісім результативних дій у 11 стартових матчах (5 голів, 3 асисти), зокрема чотири – у шести матчах на «Сент-Джеймс Парк».

Ньюкасл не зможе розраховувати на літнього новачка Йоане Віссу, але Ентоні Гордон доступний, адже його дискваліфікація діє лише в АПЛ. Барселона зіграє без Ламіне Ямала, Френкі де Йонга та Гаві, які пропустили останній матч.

