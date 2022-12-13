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«Ньюкасл» відмовився від боротьби за Мудрика

Він цікавий лише «Арсеналу»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
13 грудня 18:27
«Ньюкасл» відмовився від боротьби за Мудрика

На півзахисника «Шахтаря» Михайла Мудрика все менше претендентів.

Від боротьби за гравця відмовився «Ньюкасл». У клубі порахували, що сума, яку вимагає «Шахтар» за українця – занадто висока.

З цієї ж причини «Сороки» відмовляться і від гравця «Атлетіко» Жоау Фелікса, Повідомляє The Newcastle United Blog. За нього також хочуть більше 100 мільйонів євро.

На Мудрика все ще претендує «Арсенал». Повідомлялося, що роботи по переходу вже ведуться.

За нього хочуть близько 100 мільйонів євро.

Андрій Усмонов
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Теги

Ньюкасл Михайло Мудрік Шахтар Донецьк

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