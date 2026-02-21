Сергій Разумовський

У 17-му турі української Прем'єр-ліги ЛНЗ на рівненському Авангарді впевнено обіграв Епіцентр з рахунком 2:0.

Ключовою фігурою зустрічі став Ассінор. Перший тайм довго проходив без забитих м’ячів, однак на 41-й хвилині гості дотиснули суперника: Марк відкрив рахунок і вивів команду вперед, зробивши заявку на статус героя поєдинку ще до перерви.

Після відпочинку ЛНЗ не став відходити назад і швидко закріпив перевагу — вже на 50-й хвилині Ассінор оформив дубль, фактично знявши питання щодо переможця. Цей матч став першим для ЛНЗ у 2026 році, і команда одразу показала, що здатна стабільно набирати очки навіть без нігерійського форварда Проспера Оба, якого взимку продали до Шахтаря.

Завдяки цій перемозі колектив Віталія Пономарьова одноосібно очолив турнірну таблицю УПЛ, набравши 38 очок. Відрив від Шахтаря зріс до трьох балів (35), щоправда, у «гірників» ще є матч у запасі, тож боротьба за лідерство залишається максимально напруженою.

УПЛ, 17-й тур

Епіцентр – ЛНЗ 0:2

Голи: Ассінор, 41, 50

Епіцентр: Білик, Кирюханцев, Григоращук (Кристін, 61), Ніл, Олівейра, Себеріо (Беженар, 76), Запорожець (Ковалець, 61), Рохас (Маткевич, 66), Миронюк, Сіфуентес, Сидун (Супряга, 61)

ЛНЗ: Паламарчук, Дідик, Муравський, Горін, Пасіч, Пастух, Рябов, Кузик, Яшарі (Нонікашвілі, 22), Ассінор (Микитишин, 80), Твердохліб (Кравчук, 68)

Попередження: Олівейра – Кузик, Твердохліб

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Епіцентр – ЛНЗ.