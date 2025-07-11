Оболонь на новий сезон залишилась без форварда
Гравець попрощався з командою
19 хвилин тому
Нападник Оболоні Ростислав Тарануха повідомив, що новий сезон проведе в іншій команді.
30 червня у футболіста закінчився контракт з «пивоварами», отримавши статус вільного агента.
На жаль обставини можуть бути сильнішими за нас. Настав час йти різними дорогами…
Я щиро дякую вболівальникам за палку підтримку, за любов і емоції, якими ви мене надихали! Завдяки вам на Оболонь Арені панує неймовірна атмосфера, якій позаздрять топ клуби європейських чемпіонатів!
Кожному працівнику клубу, тренерам, керівникам, президенту клубу низький уклін і подяка за комфортні умови, досвід і дорогоцінний час проведений разом!
Всім партнерам по команді я бажаю здоров’я, успіхів і досягнення поставлених цілей! Ви неймовірний колектив і заслуговуєте найкращого! Обіймаю кожного.
Бажаю усім мирного неба і нових перемог!
О-БО-ЛО-НЬ! Було і буде. Без Таранухи, - написав форвард в Instagram.
Тарануха виступав за Оболонь з 2023 по 2025 рік. Провів 58 матчів, на його рахунку 6 голів і 3 асисти.
Оболонь завершила сезон 2024/25 на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ.
Оболонь і тернопільська Нива провела два спаринги за один день.