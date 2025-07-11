Нападник Оболоні Ростислав Тарануха повідомив, що новий сезон проведе в іншій команді.

30 червня у футболіста закінчився контракт з «пивоварами», отримавши статус вільного агента.

На жаль обставини можуть бути сильнішими за нас. Настав час йти різними дорогами…

Я щиро дякую вболівальникам за палку підтримку, за любов і емоції, якими ви мене надихали! Завдяки вам на Оболонь Арені панує неймовірна атмосфера, якій позаздрять топ клуби європейських чемпіонатів!

Кожному працівнику клубу, тренерам, керівникам, президенту клубу низький уклін і подяка за комфортні умови, досвід і дорогоцінний час проведений разом!

Всім партнерам по команді я бажаю здоров’я, успіхів і досягнення поставлених цілей! Ви неймовірний колектив і заслуговуєте найкращого! Обіймаю кожного.

Бажаю усім мирного неба і нових перемог!

О-БО-ЛО-НЬ! Було і буде. Без Таранухи, - написав форвард в Instagram.