Оболонь вирішила долю старожила команди
Столична команда планує новий сезон
близько 1 години тому
Ігор Мединський / Фото - ФК Оболонь
Оболонь та півзахисник Ігор Мединський домовились про продовження контракту на один сезон, повідомляє пресслужба клубу.
Більшу частину попереднього сезону футболіст пропустив через серйозну проблеми зі здоров'ям.
Мединський виступає за Оболонь з 2018 року по 2022 рік, а в 2023 році повернувся в команду після відрядження в хорватський клуб Карловац.
У складі «пивоварів» Ігор провів 144 матчі: 14 голів, 17 асистів.
У сезоні 2024/25 Мединський провів за Оболонь 14 матчів в УПЛ, 2 матчі у Кубку України.