Оболонь та півзахисник Ігор Мединський домовились про продовження контракту на один сезон, повідомляє пресслужба клубу.

Більшу частину попереднього сезону футболіст пропустив через серйозну проблеми зі здоров'ям.

Мединський виступає за Оболонь з 2018 року по 2022 рік, а в 2023 році повернувся в команду після відрядження в хорватський клуб Карловац.

У складі «пивоварів» Ігор провів 144 матчі: 14 голів, 17 асистів.

У сезоні 2024/25 Мединський провів за Оболонь 14 матчів в УПЛ, 2 матчі у Кубку України.