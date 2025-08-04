Оболонь зіпсувала Бартуловичу дебют на чолі Металіста 1925
Команди закривали 1 тур УПЛ
близько 2 годин тому
Фото - Металіст 1925
Металіст 1925 в заключному матчі 1 туру УПЛ зустрічався з Оболонню. Поєдинок в Житомирі завершився з рахунком 0:0.
Група зіркових новачків разом з тренером-дебютантом Младеном Бартуловичем нарвались на шалений спротив столичного клубу.
Новачок УПЛ протягом всього матчу намагався загрожувати воротам Оболоні, але у вирішальний момент реалізація і вдала гра голкіпера Марченка дозволила «пивоварам» взяти очки на старті нового сезону.
УПЛ. 1 тур
Металіст 1925 - Оболонь 0:0
Металіст 1925 в наступному турі завітає в гості до Кривбаса (9 серпня). Оболонь в рідних стінах прийматиме Олександрію (11 серпня).