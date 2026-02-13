Сергій Разумовський

Колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко найближчим часом може бути оголошений у міжнародний розшук. Підставою для такого кроку став програш ним апеляції у кримінальній справі, після чого органи отримали можливість подати його у розшук за міжнародними каналами. Інформацію про це оприлюднив у своєму Telegram-каналі блогер Ігор Лаченков.

Відомо, що наприкінці 2025 року ім’я Андрія Павелка вже фігурувало у переліку осіб, які переховуються від органів влади. Він був офіційно зареєстрований серед тих, хто ухиляється від органів досудового розслідування, а датою його зникнення вважається 5 листопада 2025 року.

Слідчі інкримінують колишньому функціонеру низку правопорушень, зокрема: привласнення, розтрату майна, заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем, а також службове підроблення. У жовтні Павелко офіційно отримав підозру за цими статтями від Національної поліції.

Варто згадати, що ще у березні 2025 року журналіст Костянтин Андріюк повідомляв, що Павелко покинув межі України у грудні 2024 року, й відтоді не повертався на батьківщину. Підставою для виїзду, згідно з оприлюдненими даними, стали документи про інвалідність.

Раніше УАФ оприлюднила результати фінансового моніторингу за часів правління Павелка.