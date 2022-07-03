Одна з найвідоміших пар в світовому футболі буде судитися за дітей

Шакіра і Піке вирішили розлучитися

Захисник «Барселони» Жерар Піке буде судитися за дітей з відомою співачкою Шакірою. Вони були в стосунках, але не були одружені, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 35 - річний Піке хотів би залишити двох дітей в Каталонії, де вони жили все життя.

45 - літня Шакіра в свою чергу має намір забрати дітей в Маямі, де живуть її батьки. У Піке і Шакіри – двоє спільних дітей: 9 - річний Мілан і 7 - річний саша.

Повідомляється, що Шакіра вирішила розлучитися з Піке, тому що він їй змінив. Про їх розставанні стало відомо місяць тому.