Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:05
TOTAL COMBAT
11:35
Стронгмен. Ліга Чемпіонів

Одна з найвідоміших пар в світовому футболі буде судитися за дітей

Шакіра і Піке вирішили розлучитися
Футбол У світі
09:45
Одна з найвідоміших пар в світовому футболі буде судитися за дітей

Захисник «Барселони» Жерар Піке буде судитися за дітей з відомою співачкою Шакірою. Вони були в стосунках, але не були одружені, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 35 - річний Піке хотів би залишити двох дітей в Каталонії, де вони жили все життя.

45 - літня Шакіра в свою чергу має намір забрати дітей в Маямі, де живуть її батьки. У Піке і Шакіри – двоє спільних дітей: 9 - річний Мілан і 7 - річний саша.

Повідомляється, що Шакіра вирішила розлучитися з Піке, тому що він їй змінив. Про їх розставанні стало відомо місяць тому.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Жерар Піке Барселона (футбол)

Коментарі 1

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.
3 липня 2022р. 11:37
Не змінив,а зрадив.
0 0
Відповісти

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Барселона» змінила назву легендарного «Камп Ноу»
«Барселона» змінила назву легендарного «Камп Ноу»
Футбол Прімера
02 липня 23:50
Чорнобаївка якась! «Баварія» втретє відхилила пропозицію «Барселони» по Левандовськи
Чорнобаївка якась! «Баварія» втретє відхилила пропозицію «Барселони» по Левандовськи
Футбол Бундесліга
30 червня 13:50
«Барселона» повідомила Левандовському, що зробила «Баварії» нову пропозицію – він пообіцяв чекати
«Барселона» повідомила Левандовському, що зробила «Баварії» нову пропозицію – він пообіцяв чекати
Футбол Прімера
29 червня 12:23
«Барселона» представила нову виїзну форму золотого кольору
«Барселона» представила нову виїзну форму золотого кольору
Футбол Прімера
27 червня 18:30
Названа сума, яку «Баварія» хоче за Левандовськи
Названа сума, яку «Баварія» хоче за Левандовськи
Футбол Бундесліга
26 червня 21:19
Гравець «Манчестер Сіті» з дитинства мріє грати за «Барселону» – він сподівається на трансфер
Гравець «Манчестер Сіті» з дитинства мріє грати за «Барселону» – він сподівається на трансфер
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
26 червня 11:23

Новини: Футбол

Два екс-гравця збірної України зіграють в матчі легенд «Спартака» і «Зеніта»
Два екс-гравця збірної України зіграють в матчі легенд «Спартака» і «Зеніта»
У світі
11:54
Модріч: «Не будемо розпинати Мбаппе за те, що він не перейшов до «Реалу»
Модріч: «Не будемо розпинати Мбаппе за те, що він не перейшов до «Реалу»
Футбол в Європі
10:23
Одна з найвідоміших пар в світовому футболі буде судитися за дітей
Одна з найвідоміших пар в світовому футболі буде судитися за дітей
У світі
09:45
Павелко розповів, як йде підготовка до сезону УПЛ в умовах воєнного стану
Павелко розповів, як йде підготовка до сезону УПЛ в умовах воєнного стану
Українська Прем'єр-ліга
09:14
Захисник «Шахтаря» погодив контракт з «Фіорентиною»
Захисник «Шахтаря» погодив контракт з «Фіорентиною»
Українська Прем'єр-ліга
08:59
Вернидуб: «На століття вперед слово «рускій» буде ганебним»
Вернидуб: «На століття вперед слово «рускій» буде ганебним»
Українська Прем'єр-ліга
08:45
Сейв Луніна визнаний одним з кращих в чемпіонаті Іспанії в минулому сезоні
Сейв Луніна визнаний одним з кращих в чемпіонаті Іспанії в минулому сезоні
Українські легіонери
08:38
«Мені захотілося побути нацистом і фашистом». Вернидуб показав своє нове патріотичне тату
«Мені захотілося побути нацистом і фашистом». Вернидуб показав своє нове патріотичне тату
Українська Прем'єр-ліга
08:30
«Львів» залишився без капітана команди
«Львів» залишився без капітана команди
Українська Прем'єр-ліга
00:48
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
1
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Всі новини