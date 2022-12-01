Бабуся захисника збірної Англії померла перед першим матчем на ЧС-2022
Одноклубник Зінченка покинув розташування збірної Англії
Захисник поїхав з особистих причин
01 грудня 10:59
Бен Вайт / Фото - FA
Захисник «Арсеналу» Бен Вайт покинув розташування збірної Англії. Про це повідомляє прес-служба Англійської футбольної асоціації.
Зазначається, що футболіст поїхав додому «з особистих причин». За попередніми оцінками, 25-річний центрбек не повернеться до команди до закінчення чемпіонату світу-2022.
Нагадаємо, англійці пробилися до 1/8 фіналу мундіалю. На даній стадії змагань їм буде протистояти Сенегал.
Раніше захисник збірної Англії Люк Шоу повідомив, що його бабуся померла перед першим матчем на чемпіонаті світу.
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