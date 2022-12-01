Одноклубник Зінченка покинув розташування збірної Англії

Захисник поїхав з особистих причин

Бен Вайт / Фото - FA

Захисник «Арсеналу» Бен Вайт покинув розташування збірної Англії. Про це повідомляє прес-служба Англійської футбольної асоціації.

Зазначається, що футболіст поїхав додому «з особистих причин». За попередніми оцінками, 25-річний центрбек не повернеться до команди до закінчення чемпіонату світу-2022.

Нагадаємо, англійці пробилися до 1/8 фіналу мундіалю. На даній стадії змагань їм буде протистояти Сенегал.

Раніше захисник збірної Англії Люк Шоу повідомив, що його бабуся померла перед першим матчем на чемпіонаті світу.