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Одразу два легіонери «Динамо» можуть повернутися в команду

Футболісти вирушили в оренду на тлі агресії рф відносно України
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:24
Одразу два легіонери «Динамо» можуть повернутися в команду
Фото - ФК Динамо Київ

Відразу два легіонера «Динамо» можуть приєднатися до команди на зборах. Про це в своєму Instagram повідомляє журналіст Дмитро Ільченко.

За інформацією джерела, це захисник Томаш Кендзера і вінгер Беньямін Вербич. Названо два варіанти повернення гравців в колектив.

Це станеться або на зборі в Румунії, або в Швейцарії після 24 червня. Там «біло-сині» готуватимуться до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Фенербахче». При цьому не відзначається, чи будуть футболісти грати в Україні.

Нагадаємо, Кендзера і Вербич після повномасштабного вторгнення рф в Україну вирушили в оренди. Поляк – в «Лех», словенець – в «Легію».

Сергій Стаднюк
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Теги

Динамо Київ Беньямін Вербич Томаш Кендзера Фенербахче (футбол)

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