Гравець «Шахтаря» може підсилити склад наступного суперника «Динамо»
Одразу два легіонери «Динамо» можуть повернутися в команду
Футболісти вирушили в оренду на тлі агресії рф відносно України
Фото - ФК Динамо Київ
Відразу два легіонера «Динамо» можуть приєднатися до команди на зборах. Про це в своєму Instagram повідомляє журналіст Дмитро Ільченко.
За інформацією джерела, це захисник Томаш Кендзера і вінгер Беньямін Вербич. Названо два варіанти повернення гравців в колектив.
Це станеться або на зборі в Румунії, або в Швейцарії після 24 червня. Там «біло-сині» готуватимуться до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Фенербахче». При цьому не відзначається, чи будуть футболісти грати в Україні.
Нагадаємо, Кендзера і Вербич після повномасштабного вторгнення рф в Україну вирушили в оренди. Поляк – в «Лех», словенець – в «Легію».
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