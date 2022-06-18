Одразу два легіонери «Динамо» можуть повернутися в команду

Футболісти вирушили в оренду на тлі агресії рф відносно України

Фото - ФК Динамо Київ

Відразу два легіонера «Динамо» можуть приєднатися до команди на зборах. Про це в своєму Instagram повідомляє журналіст Дмитро Ільченко.

За інформацією джерела, це захисник Томаш Кендзера і вінгер Беньямін Вербич. Названо два варіанти повернення гравців в колектив.

Це станеться або на зборі в Румунії, або в Швейцарії після 24 червня. Там «біло-сині» готуватимуться до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Фенербахче». При цьому не відзначається, чи будуть футболісти грати в Україні.

Нагадаємо, Кендзера і Вербич після повномасштабного вторгнення рф в Україну вирушили в оренди. Поляк – в «Лех», словенець – в «Легію».