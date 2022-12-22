Одразу вісім гравців покинули команду Першої ліги

У клубі стверджують, що знайдуть футболістам заміну

Фото - ФК Буковина

Вісім футболістів покинули першолігову «Буковину». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Названо імена гравців, що пішли. Це голкіпер Віталій Чеботарьов, захисники Микола Павлюк, Семен Даценко, півзахисники Андрій Шишигін, Олександр Жумига, Ігор Кошман, а також нападники Андрій Королянчук та Микита Комісар.

У клубі вже підшукують заміну виконавцям. Ведуться переговори з футболістами для підсилення під весняну частину сезону.

Раніше повідомлялося, що команди нижчих ліг України та аматори проведуть Зимовий кубок ПФЛ.