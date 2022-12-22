Тренер «Карпат»: «Якби проводили Першу лігу в іншому форматі, більшість клубів би не брала участь»
Одразу вісім гравців покинули команду Першої ліги
У клубі стверджують, що знайдуть футболістам заміну
22 грудня 05:45
Фото - ФК Буковина
Вісім футболістів покинули першолігову «Буковину». Про це повідомляє прес-служба клубу.
Названо імена гравців, що пішли. Це голкіпер Віталій Чеботарьов, захисники Микола Павлюк, Семен Даценко, півзахисники Андрій Шишигін, Олександр Жумига, Ігор Кошман, а також нападники Андрій Королянчук та Микита Комісар.
У клубі вже підшукують заміну виконавцям. Ведуться переговори з футболістами для підсилення під весняну частину сезону.
Раніше повідомлялося, що команди нижчих ліг України та аматори проведуть Зимовий кубок ПФЛ.
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