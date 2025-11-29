Сергій Разумовський

У 14-му турі української Прем'єр-ліги Верес на своєму полі зіграв унічию з Карпатами.

Команди завершили очну зустріч без голів, попри помітну перевагу львівської команди. Карпати тривалими відрізками контролювали м’яч, маючи понад 60% володіння, і завдали в кілька разів більше ударів, однак надійна гра оборони рівнян і відсутність реалізації у завершальній стадії не дозволили гостям перетворити свою перевагу на забитий м’яч. Верес зробив ставку на щільний захист і контратаки, рідко дістаючись до штрафного суперника.

У підсумку матч став ще одним малорезультативним поєдинком туру. У трьох перших зустрічах команди забили лише один м'яч, а нульова нічия в Рівному лише підкреслила загальну проблемну результативність цього раунду змагань.

Карпати набрали 19 очок і продовжують на один бал випереджати Верес на чолі нижньої половини турнірної таблиці.

УПЛ, 14-й тур

Верес – Карпати 0:0

Верес: Горох, Протасевич, Ціпот, Гончаренко, Сміян, Харатін, Шарай, Бойко (Кльоц, 86), Веслі (Корнійчук, 75), Тарануха (Ндукве, 86), Айдін (Годя, 75).

Карпати: Домчак, Сич, Бабогло, Адамюк (Педросо, 54), Мірошниченко, Танда, Альварес, Чачуа, Федор (Карабін, 72) - Невес (Краснопір, 72), Бруніньйо.

Попередження: Харатін, 33, Веслі, 64, Годя, 78.

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Верес – Карпати.