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Один із перших літніх новачків УПЛ розповів, чим його зацікавив «Верес»

Раніше захисник виступав за «Рух»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:31
Один із перших літніх новачків УПЛ розповів, чим його зацікавив «Верес»
Роман Гагун / Фото - Рух Львів

Захисник Роман Гагун пояснив причини підписання контракту з «Вересом». Слова футболіста передає прес-служба клубу.

Радий приєднатися до «Вереса». Чув чимало позитивних відгуків про цей клуб. Перш за все, він зацікавив мене своєю відкритістю і щирістю.

До того ж рівняни закінчують реконструкцію власної арени, що, безумовно, є вкрай важливим чинником у нинішніх умовах. Дякую «Вересу» за довіру, сподіваюсь виправдати покладені на мене надії тренерського штабу та керівництва.

А вболівальники рівнян – одні з найкращих в Україні. Пам’ятаю їх несамовиту гучну підтримку «Вереса» на «Арені Львів» під час моїх виступів за «Рух».

Безперечно, за наявності таких відданих фанів приємно грати. Тож, з нетерпінням чекаю початку тренувань та офіційних ігор.


Нагадаємо, Гагун перейшов до «Вереса» на правах вільного агента. «Рух» він покинув за кілька днів до початку повномасштабної війни.

Сергій Стаднюк
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Рух Верес

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