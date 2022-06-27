Один із перших літніх новачків УПЛ розповів, чим його зацікавив «Верес»
Захисник Роман Гагун пояснив причини підписання контракту з «Вересом». Слова футболіста передає прес-служба клубу.
Радий приєднатися до «Вереса». Чув чимало позитивних відгуків про цей клуб. Перш за все, він зацікавив мене своєю відкритістю і щирістю.
До того ж рівняни закінчують реконструкцію власної арени, що, безумовно, є вкрай важливим чинником у нинішніх умовах. Дякую «Вересу» за довіру, сподіваюсь виправдати покладені на мене надії тренерського штабу та керівництва.
А вболівальники рівнян – одні з найкращих в Україні. Пам’ятаю їх несамовиту гучну підтримку «Вереса» на «Арені Львів» під час моїх виступів за «Рух».
Безперечно, за наявності таких відданих фанів приємно грати. Тож, з нетерпінням чекаю початку тренувань та офіційних ігор.
Нагадаємо, Гагун перейшов до «Вереса» на правах вільного агента. «Рух» він покинув за кілька днів до початку повномасштабної війни.
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