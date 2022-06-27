Один із перших літніх новачків УПЛ розповів, чим його зацікавив «Верес»

Роман Гагун / Фото - Рух Львів

Захисник Роман Гагун пояснив причини підписання контракту з «Вересом». Слова футболіста передає прес-служба клубу.

До того ж рівняни закінчують реконструкцію власної арени, що, безумовно, є вкрай важливим чинником у нинішніх умовах. Дякую «Вересу» за довіру, сподіваюсь виправдати покладені на мене надії тренерського штабу та керівництва.

А вболівальники рівнян – одні з найкращих в Україні. Пам’ятаю їх несамовиту гучну підтримку «Вереса» на «Арені Львів» під час моїх виступів за «Рух».

Безперечно, за наявності таких відданих фанів приємно грати. Тож, з нетерпінням чекаю початку тренувань та офіційних ігор.