Один легіонер і мінус вісім гравців. Ситуація у «Вересі»
Головний тренер «Вереса» Юрій Вірт розповів в інтерв'ю «КОМАНДЕ1» про кадрову ситуацію в клубі.
Поповнили лави «Вереса» воротар Арсеній Коркодим («Волинь»), захисники Роман Гагун («Рух), Василь Курко («Лівий берег»), Микола Квасний («Інгулець»). Найближчим часом плануємо посилитись ще кількома виконавцями, оскільки «Верес» не уникнув досить відчутних кадрових втрат.
Швидше за все, доведеться обійтися без легіонерів: вже залишили «Верес» вірменин Жирайр Маргарян, естонець Владислав Крейда. Під великим питанням перебування у команді та молдаванина Михайла Гечева.
Вирішили працевлаштуватися в інших клубах воротар Артем Кичак, захисники Роман Гончаренко, Дмитро Mахнєв, Ігор Солдат, півзахисники Сергій Петько, Микита Полюлях. Також припинили співпрацю з Вересом тренер з фізпідготовки Павло Сіренко та лікар Юрій Сіренко.
У той же час Футбол NEWS з посиланням на слова президента «Вереса» Івана Надеїна повідомив, що Гечев таки погодився повернутися до команди, незважаючи на війну в Україні. Крейда та Маргарян відмовилися повертатися в країну.
Раніше керівник клубу повідомив, що ринок зарплат в УПЛ вище, ніж у «Вересі».
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