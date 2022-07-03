Один легіонер і мінус вісім гравців. Ситуація у «Вересі»

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Головний тренер «Вереса» Юрій Вірт розповів в інтерв'ю «КОМАНДЕ1» про кадрову ситуацію в клубі.

Швидше за все, доведеться обійтися без легіонерів: вже залишили «Верес» вірменин Жирайр Маргарян, естонець Владислав Крейда. Під великим питанням перебування у команді та молдаванина Михайла Гечева.

Вирішили працевлаштуватися в інших клубах воротар Артем Кичак, захисники Роман Гончаренко, Дмитро Mахнєв, Ігор Солдат, півзахисники Сергій Петько, Микита Полюлях. Також припинили співпрацю з Вересом тренер з фізпідготовки Павло Сіренко та лікар Юрій Сіренко.