Один з лідерів «Ліверпуля» отримав травму на тренуванні

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп повідомив, що вінгер команди Роберто Фірміно отримав травму на тренуванні. Фахівця цитує ВВС.

Ван Дейк приїхав тільки вчора. Він грав у всіх матчах за нас і за Нідерланди, так що йому дали ще два дні на відпочинок. Попереду нас чекає важливий відрізок сезону