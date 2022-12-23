Марез: «Заслужено перемогли «Ліверпуль»
Один з лідерів «Ліверпуля» отримав травму на тренуванні
Фірміно пропустив гру з «Манчестер Сіті»
23 грудня 12:10
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп повідомив, що вінгер команди Роберто Фірміно отримав травму на тренуванні. Фахівця цитує ВВС.
Ми виставили на матч гравців, які відпочили і могли тренуватися. На жаль, це не стосується Боббі Фірміно, він травмувався два дні тому на тренуванні. Травма несерйозна, але не дозволить йому зіграти.
Ван Дейк приїхав тільки вчора. Він грав у всіх матчах за нас і за Нідерланди, так що йому дали ще два дні на відпочинок. Попереду нас чекає важливий відрізок сезону
Ліверпуль програв Манчестер Сіті (2:3) в 1/8 фіналу Кубка Ліги.
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