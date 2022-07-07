Ісмаїлі має намір розірвати угоду з «Шахтарем»
Один з найсильніших легіонерів «Шахтаря» за останні 10 років покине клуб
Ісмаїлі хоче залишитися в Європі, але виїхати з України
Захисник «Шахтаря» Ісмаїлі покине український клуб цього літа.
Відомо, що Ісмаїлі хотів би залишитися в європейському клубі. Також можливий варіант з тим, що 32 - річний латераль повернеться до Бразилії.
«Шахтар» хотів би виручити за Ісмаїлі 2 - 3 мільйона євро, якщо він буде проданий цього літа. Контракт Ісмаїлі з «Шахтарем» закінчується влітку 2023 - го року.
Раніше повідомлялося, що Ісмаїлі хоче розірвати контракт з «Шахтарем».
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