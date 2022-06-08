«Реал», ПСЖ, «Атлетико» і «Лейпциг» конкурують за «нового Модрича»
Офіційно. 36-річний Модріч продовжив контракт з «Реалом»
Хавбек залишиться в Мадриді ще на один сезон
Півзахисник «Реала» Лука Модріч продовжив контракт з мадридським клубом, повідомляє прес-служба «вершкових».
36-річний хорват продовжив контракт з «Реалом» ще на один сезон - до літа 2023 року року.
Модріч виступає за «Реал» з 2012-го року, вигравши з клубом Лігу чемпіонів 5 раз.
Раніше Модріч заявив, що не надійде з «Реалом» так, як Кіліан Мбаппе.
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