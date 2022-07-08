Офіційно. 39-річний Пепе Рейна повернувся в клуб, де зробив собі ім'я

Воротар покинув «Лаціо» вільним агентом

39-річний Пепе Рейна повернувся в « Вільярреал », повідомляє прес-служба « жовтої субмарини ».

Рейна покинув « Лаціо » на правах вільного агента, за який виступав з 2020-го року. У минулому сезоні за « Лаціо » Рейну провів 17 матчів у всіх турнірах.

Рейна виступав за « Вільярреал » з 2002 по 2005 роки, після чого був проданий в « Ліверпуль ».

Раніше повідомлялося, що « Вільярреал » хотів запросити українського голкіпера Андрія Луніна.