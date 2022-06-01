Офіційно. Дві зірки «Реала» покинули клуб і стали вільними агентами

Іско і Бейл будуть шукати собі нові місця роботи

Вінгер «Реала» Гарет Бейл і півзахисник команди Іско покинули мадридський клуб, повідомляє прес-служба «вершкових».

У Бейла та Іско завершилися контракти з «Реалом», вони стали вільними агентами.

Бейл і Позови виступали за «Реал» з 2013-го року. Обидва футболіста виграли Лігу чемпіонів з клубом по 5 раз.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні «Реал» також виграв Лігу чемпіонів. У фіналі команда Карло Анчелотті здолала «Ліверпуль» (1: 0). Крім того, мадридський клуб виграв чемпіонат Іспанії.