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Офіційно. Екс-тренер «Шахтаря» повернувся до роботи після річної перерви

Португалець очолив екс-чемпіона Франції
Футбол Ліга 1
08:38
Офіційно. Екс-тренер «Шахтаря» повернувся до роботи після річної перерви
Паулу Фонсека / Фото - Лілль

49-річний Паулу Фонсека очолив «Лілль». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Контракт з екс-тренером «Шахтаря» підписано на два роки. Португальська фахівець не працював рік після того, як покинув «Рому».

Відомий також штаб нового наставника «догів». До нього увійшли Тьягу Леаль, Хорхе Масіель, Паулу Мурану і Антоніу Феррейра.

Раніше повідомлялося, що Фонсека допомагає біженцям з України знайти роботу.

Сергій Стаднюк
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Паулу Фонсека Лілль

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