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Офіційно. Екс-вратар «Динамо» перейшов до польського «Леха»

Рудько знайшов собі новий клуб
Футбол Українські легіонери
12:55
Офіційно. Екс-вратар «Динамо» перейшов до польського «Леха»

Колишній воротар київського «Динамо» Артур Рудько став гравцем польського «Леха». Про це повідомляє прес-служба клубу.

«Лех» орендував Рудько на рік з правом викупу. Відзначимо, що контракт Рудько належить «Металісту».

У минулому сезоні Рудько провів 30 матчів за кіпрський «Пафос», 12 з яких відстояв «на нуль».

Відзначимо, що «Лех» став чемпіоном Польщі і зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів в наступному сезоні.

Петро Приходько
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Артур Рудько Лех

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