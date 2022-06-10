Офіційно. Екс-вратар «Динамо» перейшов до польського «Леха»

Рудько знайшов собі новий клуб

Колишній воротар київського «Динамо» Артур Рудько став гравцем польського «Леха». Про це повідомляє прес-служба клубу.

«Лех» орендував Рудько на рік з правом викупу. Відзначимо, що контракт Рудько належить «Металісту».

У минулому сезоні Рудько провів 30 матчів за кіпрський «Пафос», 12 з яких відстояв «на нуль».

Відзначимо, що «Лех» став чемпіоном Польщі і зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів в наступному сезоні.