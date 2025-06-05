ОФІЦІЙНО. Індзагі очолив Аль-Хіляль

Італійський фахівець підписав контракт із саудівським клубом до літа 2027 року

близько 15 годин тому

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Саудівський клуб Аль-Хіляль офіційно оголосив про призначення Сімоне Індзагі на посаду головного тренера. Про це повідомила пресслужба команди. Угода з 49-річним італійцем розрахована до літа 2027 року.

Індзагі залишив Інтер 3 червня після чотирьох років роботи. Під його керівництвом міланський клуб став чемпіоном Італії, двічі виграв Кубок країни, тричі — Суперкубок Італії, а також двічі виходив до фіналу Ліги чемпіонів.

Аль-Хіляль завершив сезон у Саудівській Про-лізі на другому місці, набравши 75 очок у 34 матчах.

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