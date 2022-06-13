Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
11:50
Спідвей. Гран-прі. Етап 2. Варшава
11:35
Карате. Чемпіонат світу. Дубай

Офіційно. К'єлліні – гравець «Лос-Анджелеса»

Джорджо після 17 сезонів залишає «Ювентус»
Футбол Серія А
08:07
Офіційно. К'єлліні – гравець «Лос-Анджелеса»

Італійський центральний захисник Джорджо Кьелліні перейшов в «Лос-Анджелес». Про це клуб МЛС повідомив на офіційній сторінці в Twitter.

Відзначимо, що деталі угоди поки невідомі.


37-річний захисник покинув «Ювентус» після 17 сезонів. У Турині Джорджо дев'ять разів ставав чемпіоном Італії, п'ять разів вигравав Кубок і Суперкубок Італії.

У минулому сезоні К'єліні провів 21 гру в Серії А, не відзначившись результативними діями

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Джорджо Кьелліні Лос-Анджелес Гелексі

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Футбол

Ротань: «Ми попросили команду зіграти для наших воїнів, які борються за нашу незалежність»
Ротань: «Ми попросили команду зіграти для наших воїнів, які борються за нашу незалежність»
Збірні
11:56
Циганков грою у відборі чемпіонату світу-2022 зацікавив «Ліверпуль»
Циганков грою у відборі чемпіонату світу-2022 зацікавив «Ліверпуль»
Англійська Прем'єр-ліга
11:36
Домбровський продовжив контракт з «Термалікою»
Домбровський продовжив контракт з «Термалікою»
Українські легіонери
10:59
«Ліверпуль» покриє трансфер Нуньєса продажем п'яти гравців
«Ліверпуль» покриє трансфер Нуньєса продажем п'яти гравців
Англійська Прем'єр-ліга
10:51
На матч Україна – Ірландія призначена турецька бригада арбітрів
На матч Україна – Ірландія призначена турецька бригада арбітрів
Збірна України
10:24
«Бенфіка» офіційно оголосила про рішення продати Нуньєса в «Ліверпуль»
«Бенфіка» офіційно оголосила про рішення продати Нуньєса в «Ліверпуль»
Англійська Прем'єр-ліга
09:58
Ірландія на матч з Україною додатково викликала ще одного гравця
Ірландія на матч з Україною додатково викликала ще одного гравця
Збірна України
09:11
Ярмоленко назвав умови для переходу в «Бешикташ»
Ярмоленко назвав умови для переходу в «Бешикташ»
Українські легіонери
08:48
Офіційно. К'єлліні – гравець «Лос-Анджелеса»
Офіційно. К'єлліні – гравець «Лос-Анджелеса»
Серія А
08:07
Всі новини

Популярні новини

Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
Вернидуб: «Якщо мені дозволять працювати, то буду. Якщо ні - буду на фронті до нашої перемоги»
Вернидуб: «Якщо мені дозволять працювати, то буду. Якщо ні - буду на фронті до нашої перемоги»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08 червня 19:34
Всі новини