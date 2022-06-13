К'єлліні: «Майбутнє європейського футболу все більше залежить від міжнародних змагань»
Офіційно. К'єлліні – гравець «Лос-Анджелеса»
Джорджо після 17 сезонів залишає «Ювентус»
Італійський центральний захисник Джорджо Кьелліні перейшов в «Лос-Анджелес». Про це клуб МЛС повідомив на офіційній сторінці в Twitter.
Відзначимо, що деталі угоди поки невідомі.
In arrivo presto. pic.twitter.com/hIx1vE967L- LAFC (@ LAFC) June 12, 2022
37-річний захисник покинув «Ювентус» після 17 сезонів. У Турині Джорджо дев'ять разів ставав чемпіоном Італії, п'ять разів вигравав Кубок і Суперкубок Італії.
У минулому сезоні К'єліні провів 21 гру в Серії А, не відзначившись результативними діями
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