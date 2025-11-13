Павло Василенко

Хоча кваліфікаційні матчі ще не розпочалися, вже зрозуміло, що матч-відкриття Євро-2028 відбудеться в Кардіффі, а два півфінали та фінал – на «Вемблі» в Лондоні.

Турнір прийматимуть Англія, Шотландія, Уельс та Ірландія. Загалом до змагань візьмуть участь 24 команди. 20 з них визначаться через кваліфікацію: 12 переможців груп та 8 найкращих команд, які посіли друге місце. Решта два місця будуть розіграні між командами, що посіли друге місце, та найкращими командами Ліги націй, які не кваліфікувалися безпосередньо.

УЄФА оголосив, що перший матч чемпіонату відбудеться на стадіоні «Прінсіпліті» в Кардіффі.

Чвертьфінали відбудуться в Кардіффі, на стадіоні «Авіва» в Дубліні, на «Гемпден Парк» у Глазго та на «Вемблі».

Інші стадіони, які прийматимуть матчі, – це «Етіхад» у Манчестері, «Тоттенгем Готспур» у Лондоні, «Вілла Парк» у Бірмінгемі, новий стадіон «Гілл Дікінсон» команди Евертон та «Сент-Джеймс Парк» у Ньюкаслі.

Жеребкування кваліфікаційних команд відбудеться в Белфасті 6 грудня 2026 року.

Оскільки господарів турніру буде чотири, вони не отримають автоматичної кваліфікації на участь у турнірі. УЄФА зарезервував два місця для господарів чемпіонату на груповому етапі. Їх отримають команди, які фінішували першими у кваліфікації.