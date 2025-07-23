Черкаський ЛНЗ оголосив про підписання контракту з 22-річним фланговим захисником Ярославом Кисілем, який раніше виступав за одеський Чорноморець.

Минулого сезону Кисіль був ключовим гравцем одеситів і провів 38 матчів у всіх турнірах, хоча не відзначився результативними діями. Його контракт із Чорноморцем був чинним до 30 червня 2027 року.

Фінансові деталі угоди не розголошуються, але за інформацією Transfermarkt, ЛНЗ заплатив за футболіста близько 100 тисяч євро.

Окрім Чорноморця, Кисіль також виступав за молодіжну команду Зорі U-19 та Минай.