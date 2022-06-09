Ляказетт покинув «Арсенал». Форвард може повернутися до Франції
Офіційно. Ляказетт повернувся в «Ліон» через 5 років
Контракт форварда з «Арсеналом» завершився
Нападаючий збірної Франції Александер Ляказетт повернувся в «Ліон», повідомляє прес-служба клубу.
Ляказетт дістався «Ліону» безкоштовно, оскільки його контракт з «Арсеналом» завершився і гравець перейшов до французького клубу на правах вільного агента.
Відзначимо, що в «Арсенал» Ляказетт переходив саме з «Ліона» 5 років тому за 60 мільйонів євро. 31-річний Ляказетт є вихованцем «Ліона». Контракт підписаний на 3 року.
Раніше повідомлялося, що Ляказетта хочуть підписати два іспанських гранда.
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