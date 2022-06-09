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Офіційно. Ляказетт повернувся в «Ліон» через 5 років

Контракт форварда з «Арсеналом» завершився
Футбол Ліга 1
12:51
Офіційно. Ляказетт повернувся в «Ліон» через 5 років

Нападаючий збірної Франції Александер Ляказетт повернувся в «Ліон», повідомляє прес-служба клубу.

Ляказетт дістався «Ліону» безкоштовно, оскільки його контракт з «Арсеналом» завершився і гравець перейшов до французького клубу на правах вільного агента.

Відзначимо, що в «Арсенал» Ляказетт переходив саме з «Ліона» 5 років тому за 60 мільйонів євро. 31-річний Ляказетт є вихованцем «Ліона». Контракт підписаний на 3 року.

Раніше повідомлялося, що Ляказетта хочуть підписати два іспанських гранда.

Петро Приходько
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Теги

Олександр Ляказетт Ліон Арсенал Лондон

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