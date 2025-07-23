Барселона оголосила про підписання нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда. 26-річний футболіст приєднався до каталонського клубу на правах оренди до кінця сезону 2025/2026. Угода також містить опцію викупу.

Рашфорд є вихованцем академії Манчестер Юнайтед. Другу частину минулого сезону він провів в оренді за Астон Віллу, де взяв участь у 41 матчі, забив 11 голів та зробив 9 асистів.

З 2016 року він виступає за національну збірну Англії, де стабільно входить до обойми головної команди країни.