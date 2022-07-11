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Офіційно. Названа точна дата старту нового сезону УПЛ

Про це повідомив міністр спорту України
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:07
Офіційно. Названа точна дата старту нового сезону УПЛ

Міністр спорту України Вадим Гутцайт в своєму Facebook повідомив, що новий сезон УПЛ стартує 23 серпня.

« Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня – в День Державного прапора. Домовилися напрацювати разом з Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ГСЧС, обласними і Київської міської військовими адміністраціями. Порядок організації та проведення змагань в умовах воєнного стану. Поки погоджуємо деталі, можу сказати точно: матчі будуть проводитися на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій і з дотриманням всіх правил безпеки.

Відновити великий футбол, як і інші національні першості, в Україні дуже важливо. Ми продовжуємо змагатися і хворіти. Продовжуємо боротися і перемагати. Незважаючи на все, український спорт і волю до перемоги на всіх фронтах не зупинити. Міцно стоїмо на спортивному фронті. Постійно доводимо, українці – нація переможців! »


Раніше повідомлялося, як будуть діяти гравці під час матчу, якщо прозвучить сигнал повітряної тривоги.

Петро Приходько
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