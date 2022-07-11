Офіційно. Названа точна дата старту нового сезону УПЛ

Міністр спорту України Вадим Гутцайт в своєму Facebook повідомив, що новий сезон УПЛ стартує 23 серпня.

Відновити великий футбол, як і інші національні першості, в Україні дуже важливо. Ми продовжуємо змагатися і хворіти. Продовжуємо боротися і перемагати. Незважаючи на все, український спорт і волю до перемоги на всіх фронтах не зупинити. Міцно стоїмо на спортивному фронті. Постійно доводимо, українці – нація переможців! »