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Світовий бокс. Тижневик

Офіційно. Нерес перейшов в «Бенфіку» з «Шахтаря»

Бразильський вінгер так і не провів жодного матчу за «гірників»
Футбол Футбол в Європі
21:59
Офіційно. Нерес перейшов в «Бенфіку» з «Шахтаря»

Вінгер «Шахтаря» Давид Нерес офіційно перейшов в «Бенфіку», повідомляє прес-служба «орлів».

25-річний футболіст підписав контракт з «Бенфікою» до 2027-го року.

Нерес так і не провів жодного офіційного матчу за «Шахтар». Бразилець перейшов в донецький клуб з «Аякса» в січні 2022-го року, але чемпіонат України не відновився через війну.

За неофіційними даними, трансфер Нереса обійшовся «Бенфіке» в 14 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що на Нереса претендував італійський гранд.

Петро Приходько
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Теги

Давид Нерес Бенфіка Шахтар Донецьк

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