Хавбек «Шахтаря» відправився в Італію для медобстеження
Офіційно. Нерес перейшов в «Бенфіку» з «Шахтаря»
Бразильський вінгер так і не провів жодного матчу за «гірників»
21:59
Вінгер «Шахтаря» Давид Нерес офіційно перейшов в «Бенфіку», повідомляє прес-служба «орлів».
25-річний футболіст підписав контракт з «Бенфікою» до 2027-го року.
Нерес так і не провів жодного офіційного матчу за «Шахтар». Бразилець перейшов в донецький клуб з «Аякса» в січні 2022-го року, але чемпіонат України не відновився через війну.
За неофіційними даними, трансфер Нереса обійшовся «Бенфіке» в 14 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що на Нереса претендував італійський гранд.
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