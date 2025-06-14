Центральний захисник Жан Педрозу продовжить кар’єру у львівських Карпатах. Клуб скористався опцією викупу трансферних прав у бразильської Курітіби, за яку футболіст раніше виступав.

У минулому сезоні 20-річний оборонець провів 20 матчів за львівську команду та відзначився одним забитим м’ячем.

Вихованець Курітіби, Жан пройшов шлях від академії до першої команди й дебютував у бразильській Серії А у 19 років. Загалом провів 7 матчів у вищому дивізіоні Бразилії.

У 2023 році у складі збірної Бразилії U-20 виграв юнацький чемпіонат Південної Америки (CONMEBOL), зігравши 7 поєдинків. Також взяв участь у молодіжному чемпіонаті світу, де провів 5 матчів і забив 2 голи.