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Офіційно. Після Стерлінга «Челсі» зробив ще один топ-трансфер

Кулібалі переїхав до Лондона
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
09:58
Офіційно. Після Стерлінга «Челсі» зробив ще один топ-трансфер

Центральний захисник « Наполі » Каліду Кулібалі офіційно перейшов в « Челсі », повідомляє прес-служба « синіх ».

31-річний гравець збірної Сенегалу підписав з « Челсі » контракт на 4 роки.

Кулібалі виступав за « Наполі » з 2014-го року, провів за команду 317 матчів, забив 14 м'ячів і зробив 8 ассістов.

Сума трансферу поки не розголошується.

Раніше « Челсі » підписав вінгера « Манчестер Сіті » Рахіма Стерлінга.

 

Петро Приходько
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Калиду Кулібалі Челсі Наполі

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