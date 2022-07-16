Лукаку: «Рішення перейти в «Челсі» було помилкою»
Офіційно. Після Стерлінга «Челсі» зробив ще один топ-трансфер
Кулібалі переїхав до Лондона
Центральний захисник « Наполі » Каліду Кулібалі офіційно перейшов в « Челсі », повідомляє прес-служба « синіх ».
31-річний гравець збірної Сенегалу підписав з « Челсі » контракт на 4 роки.
Кулібалі виступав за « Наполі » з 2014-го року, провів за команду 317 матчів, забив 14 м'ячів і зробив 8 ассістов.
Сума трансферу поки не розголошується.
Раніше « Челсі » підписав вінгера « Манчестер Сіті » Рахіма Стерлінга.
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