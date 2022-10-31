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Офіційно. Погба не встигне відновитися до ЧС-2022

У збірної Франції – вже третя серйозна втрата перед турніром
Футбол Чемпіонат світу з футболу
31 жовтня 21:58
Офіційно. Погба не встигне відновитися до ЧС-2022
Поль Погба / Фото - Sky Sports

Півзахисник збірної Франції Поль Погба пропустить чемпіонат світу-2022. Про це повідомляє RMC Sport.

Агент представника «Ювентуса» Рафаела Пімента розповіла про стан футболіста.

Після медичних обстежень у неділю та понеділок дуже боляче повідомляти, що Поль Погба все ще потребуватиме реабілітації після операції. З цієї причини Поль не зможе приєднатися до збірної Франції у Катарі.

Раніше збірна Франції втратила іншого лідера центру поля Н'Голо Канте. Також не зможе взяти участь у турнірі голкіпер Майк Меньян.

Сергій Стаднюк
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Теги

Поль Погба збірна Франції (футбол) травми

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