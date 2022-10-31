Погба повернувся до тренувань з «Ювентусом»
Офіційно. Погба не встигне відновитися до ЧС-2022
У збірної Франції – вже третя серйозна втрата перед турніром
31 жовтня 21:58
Поль Погба / Фото - Sky Sports
Півзахисник збірної Франції Поль Погба пропустить чемпіонат світу-2022. Про це повідомляє RMC Sport.
Агент представника «Ювентуса» Рафаела Пімента розповіла про стан футболіста.
Після медичних обстежень у неділю та понеділок дуже боляче повідомляти, що Поль Погба все ще потребуватиме реабілітації після операції. З цієї причини Поль не зможе приєднатися до збірної Франції у Катарі.
Раніше збірна Франції втратила іншого лідера центру поля Н'Голо Канте. Також не зможе взяти участь у турнірі голкіпер Майк Меньян.
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