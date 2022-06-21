Офіційно. Вернидуб очолив «Кривбас»

Відомо про термін дії контракту

Юрій Вернидуб (справа) / Фото - ФК Кривбас

Український спеціаліст Юрій Вернидуб очолив «Кривбас». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Контракт підписано на три роки. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний перевів тренера до Кривого Рогу для можливості займатися командою у вільний від служби час.

Тренерську кар'єру Вернидуб розпочав у запорізькому «Металургу». Пізніше очолював «Зорю», солігорський «Шахтар» та молдавський «Шериф».

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до лав ЗСУ.