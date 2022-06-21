Леоненко: «Кривбас» – клуб Зеленського. Тому Вернидуба можуть спокійно звільнити від армії»
Офіційно. Вернидуб очолив «Кривбас»
Відомо про термін дії контракту
Юрій Вернидуб (справа) / Фото - ФК Кривбас
Український спеціаліст Юрій Вернидуб очолив «Кривбас». Про це повідомляє прес-служба клубу.
Контракт підписано на три роки. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний перевів тренера до Кривого Рогу для можливості займатися командою у вільний від служби час.
Тренерську кар'єру Вернидуб розпочав у запорізькому «Металургу». Пізніше очолював «Зорю», солігорський «Шахтар» та молдавський «Шериф».
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до лав ЗСУ.
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