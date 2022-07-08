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Офіційно. «Ворскла» підсилилася легіонером

Марлісон проведе у полтавському клубі рік в оренді
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:56
Офіційно. «Ворскла» підсилилася легіонером
Фото: ФК Ворскла

Форвард «Фігейренсе» Марлісон наступний сезон проведе в «Ворсклі», повідомили полтавці на своєму офіційному сайті.

Бразилець орендований українським клубом на рік. Відзначимо, що в сезоні-2021/22 нападник виступав за «Металіст-1925». У харківському клубі Марлісон провів 14 матчів, відзначившись п’ятьма голами.

Нагадаємо, що клуб Серії С повідомив про цю угоду ще 4 дні тому..

Олег Шумейко-молодший
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Марлісон Ворскла

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