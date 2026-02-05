Клуб УПЛ Олександрія близький до підписання 20-річного лівого півзахисника Артура Андрейчука, який наразі виступає за німецький Ваккер Бургхаузен у Региональній лізі Баварії, повідомляє телеграм канал Inside UPL.

В останні дні Андрейчук брав участь у тренуваннях Олександрії та справив позитивне враження на тренерський штаб. Артур взяв участь в контрольному матчі під час турецького збору команди.

Футболіст перебуває у Ваккер Бургхаузені з літа 2023 року, його контракт розрахований до червня 2027 року. У поточному сезоні Андрейчук провів 13 матчів у Региональній лізі Баварії, забив один гол і віддав три результативні передачі.

Основне амплуа гравця — лівий півзахисник, додатково може грати на позиції лівого захисника або центрального півзахисника. Орієнтовна вартість трансферу оцінюється у 100 тисяч євро.