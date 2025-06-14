ФК Олександрія визначився з новим головним тренером. За інформацією ТаТоТаке, клуб підписав контракт із 33-річним Кирилом Нестеренком терміном на два роки. Імена асистентів у його штабі буде оголошено найближчим часом.

Нестеренко стане наймолодшим головним тренером Української Прем'єр-ліги. Востаннє він працював у болгарському Левскі Софія на посаді асистента головного тренера.

Кирило Нестеренко — 33-річний уродженець Макіївки, який завершив ігрову кар’єру у 23 роки через травму. У юнацькій команді Металурга перетинався з Вадимом Шаблієм, у 25 років виконував обов’язки головного тренера Сталі в УПЛ. Протягом семи років був асистентом болгарина Ніколая Костова в клубах України, Казахстану та Болгарії, зокрема у Сталі, Шахтарі (Караганда), Каспії (Актау) та Левскі. Володіє кількома іноземними мовами та є прихильником сучасного атакувального футболу.

Команда розпочне підготовку до нового сезону та виступів у єврокубках 18 червня на клубній базі. З 2 липня Олександрія проведе збір в Австрії.