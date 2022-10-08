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Олівер Кан – про зірку «Борусії»: «Видатний гравець, але ми не думаємо про нього»

Беллінгема сватають в багато топ-клубів зараз
Футбол Бундесліга
08 жовтня 10:58
Олівер Кан – про зірку «Борусії»: «Видатний гравець, але ми не думаємо про нього»

Генеральний директор «Баварії» Олівер Кан оцінив ймовірність підписання півзахисника «Борусії» Дортмунд Джуда Беллінгема. Його цитує Bild.

«Звичайно, для мене Беллінгем видатний гравець, але ми добре укомплектовані на його позиції Кімміхом, Горецкою, Забітцером і Гравенберхом. Тому ми взагалі не думаємо про це».

Раніше Кан заявив, що «Баварія» замислювалася над трансфером Кріштіану Роналду, але відразу ж відкинула цю ідею.

Петро Приходько
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Баварія Олівер Кан

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