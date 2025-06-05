Ось як виглядатимуть бутси, в яких Мессі виступить на Клубному чемпіонаті світу

Павло Василенко

Adidas представив ексклюзивну модель футбольних бутс для Ліонеля Мессі під назвою F50 Prestig10. Їх дизайн натхненний минулим, але привносить абсолютно новий вигляд до легендарних F50 Tunit з 2007 по 2009 рік, які аргентинець носив у перші дні своєї кар'єри як посол бренду.

Нова модель має ряд відсилань до оригіналу, включаючи чорну графічну деталь, яка проходить по верху Fibretouch білого та сріблястого кольорів і переходить у сміливі три червоні смужки, доповнені написами «Messi» і «F50» з боків. Відомий логотип Мессі знаходиться на п'яті.

Бутси мають ряд деталей, спеціально підібраних під його потреби, включаючи язичок у стилі буріто, що забезпечує комфорт та стиск для кращого зчеплення. Підошва Sprintframe 360 ​​забезпечує стійкість у всіх напрямках, з мерехтливим переходом від червоних і рожевих тонів, що переливаються до сріблястого.

Мессі вперше одягне ці бутси в рамках майбутнього Клубного чемпіонату світу, який стартує 15 червня.