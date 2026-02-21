Сергій Разумовський

У 25-му турі іспанської Ла Ліги Реал Мадрид несподівано поступився в гостях Осасуні з рахунком 1:2.

Господарі вийшли вперед на 38-й хвилині: Будімір реалізував пенальті, покаравши мадридців за помилку в обороні. Реал довго шукав шлях до воріт суперника і зрівняв рахунок лише на 73-й хвилині, коли відзначився Вінісіус Жуніор, однак розвинути успіх гостям не вдалося.

Розв’язка настала вже в компенсований час — на 90+1 Рауль Гарсія забив вирішальний м’яч і приніс Осасуні гучну перемогу. Український голкіпер Реала Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних, тоді як у воротах грав його конкурент Тібо Куртуа, який за підсумками зустрічі отримав низьку оцінку 4.9.

Ця поразка фактично стала подарунком для Барселони, яка отримала можливість знову обійти Реал у турнірній таблиці. «Вершкові» залишилися з 60 очками, а каталонці мають 58 балів і матч у запасі. Осасуна (33) відірвалася від Жирони Владислава Ваната, Віктора Циганкова і Владислава Крапивцова.

Ла Ліга, 25-й тур

Осасуна – Реал Мадрид 2:1

Голи: Будімір, 38 (пен.), Рауль Гарсія, 90+1 – Вінісіус Жуніор, 73

Осасуна: Еррера, Розьє (Аргібіде 83), Еррандо, Катена, Галан, Торро, Монкайола (Моро 83), Будимир (Рауль Гарсія 66), В. Муньос, Орос (И. Муньос 71), Рубен Гарсія (Бретонес 66)

Реал: Куртуа, Карвахаль (Трент 64), Асенсіо, Алаба, Каррерас, Вальверде (Гонсало 75), Чуамені, Гюлер (Себальос 82), Камавінга (Браїм 64), Мбаппе, Вінісіус

Попередження: Орос 32, Монкайола 66 – Куртуа 37, Трент 84, Вінісіус 88, Алаба 90+4